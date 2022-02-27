Рекордсмен регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки выступил против участия молодежной сборной России на мировом первенстве в Канаде.

Так бывший хоккеист отреагировал на текущую мировую политическую ситуацию.

«Если мы хотим отправить домой хоккеистов, то это должны быть не только они, в Канаде работает много людей других профессий. Думаю, международный хоккей должен сказать, что не позволит им играть на МЧМ. Раз игры будут проходить в Эдмонтоне, то мы, канадцы, должны занять такую позицию», – цитирует Гретцки TSN.

Напомним, один из главных рекордов игрока – наибольшее количество голов в Лиге. На его счету 894 заброшенных шайб в 1487 играх.