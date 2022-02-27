Российский биатлонист Александр Корнев стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в спринтерском зачете юниорского Кубка IBU. Спортсмен получил награду во время первенства мира в американском штате Юта.

За прошедшие спринтерские гонки сезона Корнев набрал 216 баллов. На текущем молодежном чемпионате мира он стал пятым в этой дисциплине. Среди его преследователей были чех Маречек Йонас (192) и итальянец Леонесио Лакопо (148).

Пока Корнев также лидирует в общем зачёте юниорского Кубка IBU с 364 баллами. На втором месте в этом рейтинге идет Ян Гунка из Польши с 296 очками.

Напомним, сегодня, 27 февраля, в Солджер-Холлоу (США) состоятся гонки преследования. Корнев будет стартовать в пасьюте с пятого места.