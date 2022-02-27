На Финале Кубка России по фигурному катанию сегодня, 27 февраля, девушки появятся в произвольных прокатах и разыграют призовые места. Они представят номера по программе кандидатов в мастера спорта.

Начало соревнований фигуристок запланировано на 14:15 по московскому времени.

Прямая трансляция произвольных программ девушек будет доступна здесь или на сайте Первого канала.

По итогам короткой программы первое место занимает ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. За свой чистый прокат она набрала 71,61 балла. На второй позиции идет фигуристка из школы «Ангелы Плющенко» Софья Титова (67,90), на третьем – Алиса Двоеглазова (66,93).

Вне тройки пока осталась Софья Акатьева. В ее активе – 64,55 балла, снижение оценки она получила после ошибки на тройном акселе.