Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан отметил успешные действия российского форварда Евгения Малкина в прошедшей встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс». Игрок забил единственный и победный гол.

Также Малкин приблизился к рекордсмену команды по решающим шайбам.

«Джино играет на своих инстинктах. Он может делать с шайбой то, что не могут делать другие. Это и делает его одним из самых больших талантов своего поколения», – цитирует Салливана официальный сайт НХЛ на русском языке.

В сезоне 2021/22 Малкин сыграл в 18 матчах и набрал 19 (8+11) очков. Он пропустил начало сезона и присоединился к клубу в январе.

«Питтсбург» располагается на пятом месте в таблице Восточной конференции.