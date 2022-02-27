Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан отметил успешные действия российского форварда Евгения Малкина в прошедшей встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс». Игрок забил единственный и победный гол.
Также Малкин приблизился к рекордсмену команды по решающим шайбам.
«Джино играет на своих инстинктах. Он может делать с шайбой то, что не могут делать другие. Это и делает его одним из самых больших талантов своего поколения», – цитирует Салливана официальный сайт НХЛ на русском языке.
В сезоне 2021/22 Малкин сыграл в 18 матчах и набрал 19 (8+11) очков. Он пропустил начало сезона и присоединился к клубу в январе.
«Питтсбург» располагается на пятом месте в таблице Восточной конференции.
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