Фигуристы начали произвольные прокаты на Финале Кубка России в Саранске. В 12:30 по московскому времени на лед вышли юноши с программами по разряду кандидатов в мастера спорта.

Прямая трансляция произвольных программ будет доступна по ссылке здесь.

В турнирной таблице лидирует Артем Ковалев. В короткой программе он получил 85,37 балла за чистое исполнение элементов. На втором месте находится Владислав Дикиджи, за тот же контент спортсмен заработал 84,60 балла. На третьей позиции пока расположился Глеб Лутфуллин с 82,42 балла.

Напомним, среди мастеров спорта победу на этих соревнованиях одержал представитель Санкт-Петербурга Макар Игнатов. В тройку также вошли Алексей Ерохов и Матвей Ветлугин.