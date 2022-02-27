Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский заявил, что сборная продолжит выступать на международных турнирах в текущем сезоне.

По его словам, решение FIS по государственной символике не повлияло на желание стартовать.

«Мы с пониманием относимся к этой ситуации. Сниматься в знак протеста? Пока не планируем. И наше вышестоящее руководство какую-то позицию ещё не обозначило. Пока выступаем», — цитирует Дубровского Матч ТВ.

FIS по рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) запретила российским спортсменам выступать на международных турнирах под национальным флагом и с использованием гимна.

Также FIS отменила все этапы Кубка мира по лыжным гонкам, фристайлу и прыжкам на лыжах с трамплина в России до конца сезона.