Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился эмоциями перед финальным матчем в Кубке английской лиги. Он рассказал, как отнесся бы к победе, а также, в каком случае готов проиграть.

При рассуждении наставник упомянул текущую политическую обстановку в мире.

«Можно ли нам праздновать в случае победы? Это уместно? Вот что я чувствую. Чему поможет наша победа в футбольном матче? Не поможет. Если бы помогло, я был бы счастлив проиграть матч», — цитирует Тухеля издание The Sun.

Финал турнира состоится сегодня, 27 февраля, в 19:30 по московскому времени. На лондонском «Уэмбли» «Челси» примет «Ливерпуль».

Напомним, накануне владелец команды Роман Абрамович передал управление лондонцев одноименному благотворительному фонду.