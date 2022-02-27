Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков прокомментировал ситуацию с возможным наложением санкций на отечественных спортсменов.

Ранее МОК обратился к международным федерациям с призывом не использовать государственную символику командами России и Белоруссии.

«Пока у нас такой информации по этому поводу нет. Никто на нас пока ничего не накладывал. Двойные стандарты. Расшифровать не буду, вы прекрасно все понимаете», – цитирует Горшкова Матч ТВ.

Ранее от участия в Кубке мира в этом сезоне отказалась сборная России по биатлону.

Крупные международные старты были перенесены в другие страны из-за ситуацией с Украиной. Среди них – финал Лиги чемпионов, этап Гран-при Формулы-1, чемпионаты мира и Европы по разным видам спорта.