Российские лыжницы начали раздельную гонку классическим ходом на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Первые спортсменки стартовали в 13:30 по московскому времени.

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В составе женской сборной выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Ольга Кучерук и Мария Истомина. Команда будет соревноваться в полном составе.

Накануне, 26 февраля, на этапе в Лахти Наталья Непряева стала шестой в финале конькового спринта.

Чуть позже на дистанцию в 15 километров выйдут мужчины. Их раздельная гонка запланирована на 15:30 по московскому времени. Сборную России представят шесть спортсменов.