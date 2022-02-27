На этапе Кубка мира в финском Лахти сегодня, 27 февраля, мужчины пробегут гонку с раздельного старта на 15 километров. Спортсмены пройдут дистанцию классическим ходом.

Начало гонки запланировано на 15:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция гонки будет доступна здесь с 15:10 по мск.

В гонке сборную России будут представлять шестеро лыжников — Александр Терентьев, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Александр Большунов.

Накануне, 26 февраля, лучшим из россиян в коньковом спринте был Глеб Ретивых. Он занял пятое место в финальном забеге. Спортсмен – единственный из нынешней сборной, кто не принимал участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. Ретивых не сумел пройти отбор по спринтерским гонкам.