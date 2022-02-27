Сборная Чехии по футболу отказалась проводить игру против России в стыковых матчах чемпионата мира-2022. Команда могла выйти на отечественный коллектив в финале отбора.

О решении национального комитета сообщается на сайте Федерации футбола Чехии. Совместный матч мог состояться 29 марта в случае победы России и Чехии в своих парах над Польшей и Швецией соответственно.

Первая игра россиян в стыках должна была пройти в Москве 24 марта. Ранее остальные соперники также отказались принимать участие в этих встречах. Таким образом, все три команды не будут выступать с Россией в очных играх.

Напомним, FIFA пока не приняла решение по сложившейся ситуации.