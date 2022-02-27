Фигуристки начали выступления с произвольными программами на финальном этапе Кубка России в Саранске. В 14:15 по московскому времени на лед вышли девушки с программами по разряду кандидатов в мастера спорта.

Прямая трансляция произвольных программ будет доступна по ссылке здесь.

В короткой программе первое место заняла ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. За свой чистый прокат она набрала 71,61 балла. Напомним, она первой исполнила четверной риттбергер, а также два этих квада в произвольной программе.

Второй пока идет фигуристка из школы «Ангелы Плющенко» Софья Титова (67,90), на третьем – Алиса Двоеглазова (66,93). Вне топ-3 осталась Софья Акатьева. В ее активе – 64,55 балла и ошибка на тройном акселе.