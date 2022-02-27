Петербургский фигурист Владислав Дикиджи стал победителем Финала Кубка России в Саранске. Он выступал по программе кандидатов в мастера спорта и набрал 251,33 балла за два дня соревнований.

В произвольной программе он исполнил каскад четверной сальхов + двойной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной лутц + тройной тулуп, связку тройной флип + ойлер + тройной сальхов и закончил прокат тройным лутцем.

Лидер короткой программы Артём Ковалев остался со вторым результатом – 238.07. Фигурист сделал два каскада с квадами, но допустил степ-аут на одиночном четверном сальхове.

Третьим в итоговом протоколе стал Иван Попов из Московской области. Его выступления судьи оценили в 233.19 балла. Илья Яблоков заработал четвертую сумму, Глеб Лутфуллин – пятую.