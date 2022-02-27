Олимпийская чемпионка-2022 в эстафете, российская лыжница Наталья Непряева финишировала второй в классической гонке с раздельного старта на этапе Кубка мира в финском Лахти. Она уступила всего лишь 1,2 секунды победительнице из Норвегии Терезе Йохауг.

Третьей стала финская лыжница Криста Пармакоски, ее отставание составило 16,5 секунды.

Татьяна Сорина осталась на 13-й позиции, уступив норвежке 1.17,6. Екатерина Смирнова финишировала 22-й, Мария Истомина – 25-й, Анастасия Рыгалина – 41-й, Христина Мацокина – 44-й, Ольга Кучерук – 48-й.

Накануне, в коньковом спринте Непряева заняла шестое место. На Олимпиаде-2022 в разделке ей не хватило 0,1 секунды до попадания на пьедестал.

Далее в гонке с раздельного старта выступят мужчины, их старт назначен на 15:30 по мск.