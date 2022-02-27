Руководство рижского «Динамо» объявило о выходе из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда последовала действиям других иностранных клубов.

О ситуации сообщается на официальном сайте латвийской команды.

«Принято решение о выходе из КХЛ, что выражает четкую позицию руководства клуба. В условиях такого военного и гуманитарного кризиса мы не видим возможности для сотрудничества с Континентальной хоккейной лигой», – цитирует председателя правления «Динамо» Юриса Савицкиса источник.

Ранее о выходе из КХЛ объявил финский «Йокерит».

Напомним, начало плей-офф было запланировано на 1 марта. Регулярный сезон был завершен досрочно в середине января из-за распространения коронавирусной инфекции.