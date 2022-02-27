Российская лыжница Наталья Непряева высказалась о завоевании серебра в гонке с раздельного старта на этапе Кубка мира в финском Лахти. Спортсменка осталась всего в 1,2 секунды от золотой медали.

Ранее Непряева уступила третьему месту 0,1 секунды в той же дисциплине на Олимпиаде-2022.

«Секундочка, как обычно. Как на иголках сидела, ждала финиша гонки. По ходу гонки понимала, что Терезе выигрывала у меня, но ощущения были такими, что не всё потеряно. Особенно на стадионе. Пока я не смотрела разницу в очках в общем зачёте, но вроде бы отрыв увеличился», – сказала Непряева Матч ТВ.

Лыжница добавила, что она находится в хорошей форме и продолжит стремиться к победе в общем зачете Кубка мира.