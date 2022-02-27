Йоханнес Клэбо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише марафона. Фото: инстаграм Йоханнеса Клэбо

Йоханнес Клэбо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише марафона. Фото: инстаграм Йоханнеса Клэбо

На этапе Кубка мира в финском Лахти стартовала мужская индивидуальная гонка. В 15:30 спортсмены вышли на 15-километровую дистанцию классическим ходом.

Бесплатная прямая трансляция гонки доступна по ссылке здесь.

В гонке сборную России будут представлять Александр Терентьев, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Александр Большунов.

Накануне лучший результат среди мужской команды показал Глеб Ретивых. Он стал пятым в коньковом спринте. Первое место занял лидер общего зачета норвежец Йоханнес Клэбо.

На этом же этапе Кубка мира Наталья Непряева завоевала серебро в женской индивидуальной гонке на 10-километровой дистанции. Она уступила победительнице из Норвегии Терезе Йохауг 1,2 секунды.