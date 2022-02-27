Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Он отметил, что свое высказывание он посвящает не спорту, а мирным взаимоотношениям.

Седьмая ракетка мира поделилась эмоциями в социальной сети.

«Сейчас речь идёт не о теннисе. Дело не в спорте. Речь идёт о мире во всём мире. Нам стоит поддерживать друг друга. Спасибо, Дубай», – подписал фото в Instagram Рублев.

Напомним, после окончания полуфинального матча на турнире АТР в Дубае, ОАЭ теннисист подошёл к камере и написал маркером на ней слова «Не надо войны, пожалуйста».

Для Рублёва титул стал вторым за две недели и десятым в карьере.