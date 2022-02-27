Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о взаимоотношениях внутри национальной команды, а также подвела итоги Олимпиады-2022 в Пекине.

На Играх в Китае их сборная завоевала 11 медалей различной пробы.

«Что касается мужской команды, Большунов действительно лучший. Он лучший не только в нашей команде, но и в мире тоже. Ребятам где-то это и обидно, что они в тени, но именно за Александром они тянутся. Когда есть лидер, всегда за ним появляются новые спортсмены», — сказала Вяльбе в эфире Матч ТВ.

Специалист назвала все награды долгожданными и очень ценными.

Сейчас лыжная сборная выступает на этапе Кубка мира в финском Лахти и на молодежном чемпионате мира в норвежском Лигне.