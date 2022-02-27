Фигуристки завершили выступления с произвольными программами на финальном этапе Кубка России в Саранске.
По итогам короткой программы лидировала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян с 71,61 баллами. Фигуристка исполнила четверной риттбергер первой.
На втором месте располагалась фигуристка из «Ангелов Плющенко» Софья Титова (67,90).
Тройку призеров замыкала Алиса Двоеглазова (66,93).
В воскресенье, 27 февраля, фигуристки выступили с произвольными программами.
Занимавшая четвертое место Софья Акатьева безупречно выступила с произвольной программой и выиграла финала Кубка России (222,22 балла).
На второе место опустилась еще одна воспитанница Этери Тутберидзе – Аделия Петросян (211,44).
Тройку призеров замкнула Алиса Двоеглазова (196,99).
Софья Титова заняла восьмое место.
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