В Лахти (Финляндия) продолжается этап Кубка мира по лыжным гонкам. В воскресенье, 27 февраля, спортсмены бегут индивидуальную гонку классическим стилем на 15 километров.

Трехкратный олимпийский чемпион из России Александр Большунов сломал палку во время гонки. Тренер спортсмена Юрий Бородавко оперативно подал своему подопечному палку, но Большунов потерял несколько секунд.

Александр Большунов – вице-лидер общего зачета Кубка мира. Он набрал 833 балла. Лидер соревнований – Йоханнес Клэбо. В активе норвежцев 1295 очков.

В аналогичной гонке на 10 километров у женщин первое место заняла Терезе Йохауг. Лидер общего зачета Кубка мира из России Наталья Непряева проиграла норвежке всего лишь секунду.