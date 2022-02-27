Российскому прыгуну с трамплина Евгению Климову не стали присуждать наказание за показ перчатки с российским флагом в камеру во время командного турнира в Лахти (Финляндия).

Организаторы запретили Климову выступать в этих перчатках на следующих соревнованиях.

«Я просто спросил их, как обстоят дела. Я попросил показать перчатку, и мы решили, что они больше не используют эти перчатки. Дело закрыто. Эти перчатки использовались еще ранее по ходу сезона. Накажут ли Климова? Нет. Он прыгает сегодня. Они будут использовать другие перчатки«, – цитирует рейс-директора Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Сандро Пертиле Ilta Sanomat.

Напомним, сборная России в составе Романа Трофимова, Михаила Назарова, Александра Баженова и Евгения Климова стала восьмой в командном турнире с результатом в 894,3 балла.