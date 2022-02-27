В Лахти (Финляндия) завершилась индивидуальная гонка у мужчин. В воскресенье, 27 февраля, лыжники пробежали 15 километров с раздельным стартом.
Соревнования выиграл финский лыжник Ийво Нисканен. Он преодолел дистанцию за 33:06.5 минут.
Лидер общего зачета Кубка мира из Норвегии Йоханнес Клэбо стал вторым (+17,6).
Тройку призеров замкнул шведский лыжник Уильям Поромаа (+18 секунд).
Российский лыжник Алексей Червоткин стал четвертым (+22).
Александр Большунов занял пятое место, проиграв лидеру 24,4 секунды. Лыжник сломал палку по ходу дистанции и потерял несколько секунд.
Илья Семиков стал седьмым, Иван Якимушкин – двенадцатым, Денис Спицов – 24-м, Александр Терентьев – 25-м.
Ийво Нисканен – олимпийский чемпион Пекина в аналогичной гонке.
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