Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об итогах гонки классическим стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Первое место заняла представительница Норвегии Терезе Йохауг. Российская лыжница Наталья Непряева стала второй (+1,2 секунды).

«Приятно, что Йохауг уже не выглядит фаворитом. Наташа молодец! Надо кубок забирать. Надеюсь, наши докатают сезон. С Терезе можно бороться, но Непряева – это какая-то другая планета сейчас«, – цитирует Губерниева «Чемпионат».

Наталья Непряева идет на первом месте в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам с 973 баллами. Второе место занимает Джессика Диггинс из США (695). Третье – Эбба Андерссон (688). Терезе Йохауг идет на одиннадцатом месте (475).