Четырехкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг прокомментировала заявление федерации лыжных видов спорта Норвегии о призыве к отстранению российских спортсменов от участия в соревнованиях на территории страны из-за ситуации на Украине.

«Прежде всего мне жаль спортсменов, я понимаю, что они не имеют к этому отношения. Но с другой стороны, я считаю, что это совершенно неправильно. Они эе представляют свою страну с флагом на груди и на голове«, – цитирует Йохауг NRK.

Терезе сочувствует российским спортсменам. Однако считает, что спорт занимает важное место в общественной жизни России. Норвежка считает то, что делает Россия – ужасным. Правда, спортсменка добавила, что информацию она получает из телерепортажей.