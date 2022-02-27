Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре высказался об исключении сборной России из числа претендентов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Я не обсуждал этот вопрос с главами других федераций. Я склоняюсь к тому, что Россию нужно исключить из следующего чемпионата мира. Это мое первое мнение. Обычно я считаю, что спорт нужен для примирения людей и снятия напряжения«, – цитирует Ле Гре Le Parisen.

Французский чиновник добавил, что ситуация в Украине заходит слишком далеко. Мир футбола не может оставаться в стороне. Ле Гре заявил, что не будет возражать против исключения России из участников чемпионата мира в Катаре.

Ранее появилась информация о том, что министерство спорта Польши при поддержке представителей Чехии и Швеции планирует добиться исключения России из квалификации на ЧМ-2022 в Катаре.