Лыжники из сборной России Анастасия Фалеева, Иван Горбунов, Денис Филимонов и Вероника Степанова заняли третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира среди молодежи до 23 лет в Лигне (Норвегия).

Национальная команда Норвегии выиграла соревнования.

Французские лыжники пришли к финишу вторыми, отстав от лидеров на 7,5 секунды.

Тройку призеров замкнули представители сборной Норвегии (+12,2 секунды).

Ранее лыжники из России выиграли мужскую эстафету на юниорском чемпионате мира. В аналогичных соревнованиях у женщин победу одержали представительницы Норвегии. Россиянки проиграли соперницам доли секунды.

Юниорский чемпионат мира по лыжным гонкам завершился в воскресенье, 27 февраля.