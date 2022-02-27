Российская лыжница Вероника Степанова поделилась эмоциями от завершения выступления на молодежном чемпионате мира.

В гонке с раздельным стартом Степанова заняла третье место. Затем Вероника снялась с квалификации спринта. Она назвала причиной отсутствия в стартовом протоколе акклиматизацию.

«Сложная гонка! Очень рада, что мы смогли завоевать бронзу. Тяжело сейчас подбирать слова. Это последняя гонка была на чемпионате мира, спасибо Норвегии и Лигне за организацию турнира«, – заявила Степанова в эфире «Матч ТВ».

Гонку выиграла представительница Швейцарии Аня Вебер. Второе место заняла Патриция Эйдука из Латвии. Анастасия Фалеева стала шестой, Елизавета Шалабода – десятой, Алена Баранова – 22-й.

Вероника Степанова – олимпийская чемпионка Пекине в женской эстафете.