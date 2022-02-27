Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о ситуации с участием национальной команды в чемпионате мира.

Горшков заявил, что закрытие воздушного пространства европейских стран не повлияет на участие сборной России в турнире.

Чемпионат мира пройдет с 21 по 27 марта 2022 года во Франции. Страна закрыла воздушное пространство для России.

«Думаю, это не последняя новость для нас. Ближе к чемпионату мира будем думать, как добираться до места проведения, будем искать все выходы. Мы не планируем сниматься, таких мыслей нет«, – заявил Горшков «РИА Новости».

Напомним, воздушное пространство нескольких европейских стран закрылось для России из-за ситуации в Украине.