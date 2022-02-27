В Саранске (Мордовия) завершился Кубок России среди юниоров по фигурному катанию. В воскресенье, 27 февраля, с произвольной программой выступили юниоры.
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук набрали 198,88 балла за короткую и произвольную программы.
Второе место заняли Екатерина Петушкова и Евгений Маликов (184,39 балла).
Тройку призеров замкнули Варвара Черемных и Даниил Бутенко (171,21).
Финал Кубка России в женском одиночном катании выиграла воспитанница Этери Тутберидзе Софья Акатьева. Аделия Петросян стала второй, Алиса Двоеглазова завоевала бронзу. Фигуристки Евгения Плющенко не смогли попасть в топ-3 на соревнованиях.
У мужчин финал Кубка России выиграл Владислав Дикиджи. Второе место занял Ковалев, третье – Попов.
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