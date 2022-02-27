В понедельник, 28 февраля, УЕФА может ввести дополнительные санкции в отношении российского футбола. Об этом сообщает польское издание Meczyki.pl.

Напомним, «Спартак» сыграет с «Лейпцигом» по итогам жеребьевки 1/8 финала турнира. Гостевой матч должен пройти 10 марта, домашний – 17 марта.

Ранее УЕФА запретил командам из России принимать участие в матчах на домашних аренах.

«Спартак» – единственная российская команда, которая осталась в еврокубках. «Зенит» вылетел из Лиги Европы, проиграв «Бетису» в матче в Санкт-Петербурге (2:3) и сыграв матч в Севилье (Испания) вничью (0:0).

Также под санкции из-за ситуации в Украине попала сборная России по футболу. Команда не сможет сыграть отборочный матч ЧМ-2022 с Польшей в Москве.