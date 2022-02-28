В финальном матче девятнадцатого тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Зенит» и «Рубин». Встреча состоится в понедельник, 28 февраля.

Начало матча – в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи проведет телеканал «Матч ТВ».

На зимний перерыв «Зенит» уходил чемпионом, обыграв «Динамо», и оторвавшись от преследователя на 2 очка. В первом матче после сборов москвичи обыграли «Химки» со счетом 3:0 и возглавили турнирную таблицу РПЛ с 39 баллами. Команда из Санкт-Петербурга идет на втором месте (38 баллов).

«Рубин» занимает одиннадцатое место в Российской Премьер-Лиге с 22 баллами. Казанцы находятся в трех очках от зоны вылета. Последний матч перед зимним перерывом с «Крыльями Советов» подопечные Леонида Слуцкого проиграли со счетом 2:0.