Московский «Спартак» может провести домашний матч 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» в Баку. Об этом сообщил представитель пресс-службы команды.

«Приоритетный вариант проведения матча с «Лейпцигом» – Баку. Прорабатываем этот вариант с коллегами из УЕФА. В начале недели ждем конкретики», – цитирует главу пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова «Чемпионат».

«Спартак» пробился в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

«РБ Лейпциг» занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. Команда прошла стадию 1/16 плей-офф Лиги Европы, обыграв «Реал Сосьедад».

Планируется, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы состоится 10 марта. Ответная встреча должна пройти 17 марта.