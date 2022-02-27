Российские легкоатлетки и олимпийские чемпионки Анна Чичерова и Мария Ласицкене выступили на чемпионате России в закрытых помещениях. Соревнования завершились в Москве в воскресенье, 27 февраля.
Трехкратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка Токио-2020 Ласицкене стала третьей (1,91 метра).
Первое место заняла олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова (1,94 метра).
Второй стала Кристина Королева (1,91 м).
Также в воскресенье, 27 февраля, прошли соревнования в беге на 200 метров. Чемпионами России стали Александр Холмогоров и Дина Александрова.
На дистанции 5000 метров выиграли Алексей Полтанов и Альбина Гадельшина.
В тройном прыжке победу одержали Виталий Павлов и Дарья Нидбайкина.
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