Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что национальная команда планирует выступить на этапах Кубка мира в Драммене и Осло (Норвегия).

Напомним, норвежские организаторы соревнований выступают против участия сборной России из-за ситуации в Украине.

«Пока мы планируем выступить в Норвегии, билеты на завтра куплены. Как будет дальше – посмотрим по ходу ситуации. На данный момент все в силе«, – заявил Бородавко «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборную России лишили права на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени из-за ситуации в Украине. FIS отменила все этапы КМ по лыжному спорту в стране.

В воскресенье, 27 февраля, Наталья Непряева заняла второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).