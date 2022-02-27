Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил идею провести домашний матч 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» в Баку.

Червиченко считает хорошим вариантом провести домашний матч «Спартака» в Лиге Европы в Баку. По его мнению, этот город нейтральный.

«Воздушное пространство с Азербайджаном открыто, может быть, кто-то из болельщиков полетит на игру. Возможно, туда придут местные болельщики, и у «Спартака» будет больше поддержки, чем в «Лейпцига», – цитирует Червиченко «Чемпионат».

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что красно-белые считают Баку приоритетным вариантом для проведения первого матча с «Лейпцигом».

Позже будет сообщено о возможности допуска зрителей на матч.