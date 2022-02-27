На официальном сайте Ассоциации волейбола Словении появилось сообщение о том, что команда откажется от выступления на чемпионате мира – 2022, если соревнования пройдут на территории России.

Напомним, ранее от участия в турнире отказались национальные команды Польши и Франции.

В субботу, 26 февраля, Европейская конфедерация волейбола (CEV) заявила, что для защиты спортсменов турниры под эгидой организации в России и Украине временно отменены.

Чемпионат мира по волейболу должен был состояться с 26 августа по 11 сентября в десяти российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерово и Красноярске.

Ранее от проведения этапов Кубка мира в России отказались FIS, УЕФА и ФИФА.