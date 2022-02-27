Российский шахматист Ян Непомнящий прокомментировал новость о начале переговоров между представителями России и Украины.

В воскресенье, 27 февраля, появилась информация о том, что представители власти России и Украины сели за стол переговоров в Гомели (Белоруссия).

«Сообщают, что в Гомеле проходят переговоры. Дай Бог, чтобы их результатом стало перемирие. Боюсь, плата за безумие последних дней будет невообразима и непомерна. По карману ли теперь нам наше будущее?» – написал Непомнящий на своей странице в «Твиттере».

Ян поставил хэштеги «нет войне» и «saynotowar».

Ян Непомнящий – чемпион Европы 2010 года, двукратный чемпион России и двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России.