Международная федерация плавания (FINA) отказалась от проведения юниорского чемпионата мира в Казани. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Планировалось, что соревнования пройдут с 23 по 28 августа 2022 года.

По информации источника, решение было принято после консультаций со спортсменами и представителями водных видов спорта.

Организация может отказаться от проведения других соревнований в России, если ситуация на Украине продолжит развиваться в том же ключе.

В декабре 2022 года в Казани должен пройти чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

Ранее Международная федерация плавания отменила апрельские этапы мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани. Соревнования должны были пройти с 8 по 10 апреля 2022 года.