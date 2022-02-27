Немецкий биатлонист Эрик Лессер высказался о решении Союза биатлонистов России (СБР) отказаться от участия в заключительных соревнованиях сезона под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, сборная России приняла решение отказаться от участия в соревнованиях после того, как IBU заявил, что биатлонисты должны выступать в нейтральном статусе.

«Мы должны все вместе показывать, каким должен быть мир. Грустно, что в российской организации решили сыграть пострадавших и не участвовать в трех следующих этапах Кубка мира», – написал Лессер в своем «Инстаграме».

Эрик добавил, что действия IBU показали, что биатлонисты едины и выступают за мир.

Напомним санкции против российского спорта введены из-за ситуации в Украине.