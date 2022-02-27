В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали информацию о возможной отмене стыковых матчей чемпионата мира в Катаре с участием сборной России.

«Мы не видим никаких правовых оснований для отмены стыкового матча между сборными России и Польши и последующей встречи с одной из команд пары Швеция – Чехия. РФС продолжает подготовку к этим играм«, – цитирует РФС «Матч ТВ».

В организации добавили, что союз готов предоставить все гарантии для проведения футбольных матчей на территории страны с высоким уровнем организации и соблюдением мер безопасности.

Также источник сообщил, не получал информации от ФИФА о переносе или отмене матчей отборочного раунда чемпионата мира.

Планируется, что первый стыковой матч пройдет 24 марта, второй – 29 марта.