Издание The Telegraph сообщает, что владелец «Челси» Роман Абрамович не может передать управление клубом благотворительному фонду.

Источник сообщает, что попечители фонда пока не согласились взять управление командой в свои руки. Они узнали о решении Абрамовича только в день объявления информации в СМИ.

Попечители сомневаются в правильности идеи владельца команды. Есть сомнения, не противоречит ли управление командой законом о благотворительности.

Также члены фонда не хотят прикрывать Романа Абрамовича или выглядеть в качестве прикрытия. Попечители команды не знают, какого характера санкции введут против российского бизнесмена.

Напомним, в субботу, 26 февраля, Абрамович сообщил, что передал руководство командой попечителям благотворительного фонда «Челси».