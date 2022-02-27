В Саранске (Мордовия) завершились соревнования танцевальных пар в рамках финала Кубка России среди юниоров.
Лидерами соревнований стали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Фигуристы выиграли произвольную программу с 108,43 баллами. Суммарная оценка составила 179,20 балла.
Второе место заняли Ольга Мамченкова и Марк Волков. Дуэт занял второе место в произвольной программе и набрал 161,61 балла за два проката.
Тройку призеров замкнули Анна Щербакова и Егор Гончаров. Фигуристы набрали 159,88 балла за два соревновательных дня.
Соревнования у юниоров-одиночников выиграл Владислав Жикиджи.
У девушек весь пьедестал почета заняли воспитанницы Этери Тутберидзе – Софья Акатьева, Аделия Петросян и Алиса Двоеглазова.
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