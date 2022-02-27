Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что взрослые должны сохранить мир на Земле ради детей.

Медведев вспомнил свою речь на Открытом чемпионате Австралии о том, что в нем умер внутренний ребенок. Напомним, Даниилу 26 лет.

«Сегодня я хочу говорить за каждого ребенка в этом мире. У них у всех есть свои мечты, только начинается жизнь, так много нового и прекрасного впереди: первые друзья, первые памятные моменты и эмоции. Поэтому я прошу мира, мира между странами», – написал Медведев в «Инстаграме».

Даниил добавил, что дети появляются с надеждой, они верят во все, что их окружает. Медведев призвал объединиться, чтобы дети могли мечтать.

Напомним, в воскресенье, 27 февраля, Россия и Украина сели за стол переговоров в Гомели (Белоруссия).