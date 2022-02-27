Непряева завоевала серебро в индивидуальной гонке на этапе КМ, сборная России заняла третье место на ЮЧМ, ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал почета в финале Кубка России – самые интересные новости 27 февраля в традиционном дайджесте от NVsport.

ФИФА: В матчах с участием команд РФС не будет использоваться флаг или гимн

Бюро Совета ФИФА постановило, что футбольные клубы из России и национальная команда будут участвовать в турнирах под названием «Российский футбольный союз». Также чиновники запретили использование флага и гимна во время матчей.

Непряева стала второй в разделке на КМ в Лахти. Йохауг выиграла только секунду

Российская лыжница Наталья Непряева уступила норвежке Терезе Йохауг 1,2 секунды в гонке на 10 километров с раздельным стартом, но осталась лидером общего зачета Кубка мира.

Триумф Тутберидзе: Акатьева, Петросян и Двоеглазова заняли пьедестал в финале Кубка России

Российские фигуристки Аделия Петросян, Софья Титова и Алиса Двоеглазова завоевали первое, второе и третье места соответственно в финале Кубка России.

Сборная России завоевала бронзу в эстафете на юниорском чемпионате мира

Анастасия Фалеева, Иван Горбунов, Денис Филимонов и Вероника Степанова финишировали третьими в смешанной эстафете на юниорском чемпионате мира в Лигне (Норвегия). Золото завоевали французские лыжники, бронзу – норвежцы.

Рижское «Динамо» вышло из Континентальной хоккейной лиги

Руководство рижского «Динамо» объявило о выходе команды из состава участников Континентальной хоккейной лиги из-за ситуации в Украине.

Надаль выиграл второй турнир подряд. После ТБШ испанец взял титул в Мексике

Рафаэль Надаль выиграл турнир категории АТР-500 в мексиканском Акапулько, обыграв британца Кэмерона Норри. Ранее испанец выбил с турнира россиянина Даниила Медведева.