Экс-футболист, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм прокомментировал ситуацию в Украине.

«Ситуация в Украине разрушительна и ужасна для ее народа. Как у любого родителя, у меня разрывается сердце, когда я вижу, как жизнь в зоне боевых действий влияет на невинных детей», – написал Бекхэм на своей страничке в «Инстаграме».

Дэвид добавил, что по мере развития конфликта растут потребности детей.

В воскресенье, 27 февраля, о детях в Украине высказался российский теннисист Даниил Медведев. Спортсмен призвал взрослых к миру ради детей.

Также в воскресенье представители России и Украины впервые с начала развития событий в стране, сели за стол переговоров в Гомели (Белоруссия).