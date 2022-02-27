ФИФА постановила, что сборная России будет выступать в матчах под ее эгидой под названием «сборная РФС», без флага и гимна. Об этом сказано в заявлении организации, выпущенном в воскресенье, 27 февраля.

Решение бюро Совета ФИФА связано с ситуацией в Украине. Организация осуждает действия России и выражает солидарность людям, которых она затронула. ФИФА призывает к срочному восстановлению мира и началу конструктивного диалога между странами.

ФИФА не будет проводить на территории России международные соревнования под эгидой организации. «Домашние» матчи пройдут на нейтральной территории и без зрителей.

«Команда, представляющая Россию, должна участвовать в любых соревнованиях под названием «Российский футбольный союз (РФС)», а не «Россия». В матчах с участием команд РФС не будет использоваться флаг или гимн России», – содержится в сообщении ФИФА.

В ФИФА добавили, что организация приняла к сведению позицию соперников сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022 и будет искать решение ситуации.