Бюро Совета ФИФА выпустило заявление относительно ситуации в Украине. В воскресенье, 27 февраля, было решено, что сборная России по футболу будет выступать без флага и гимна.

«ФИФА приняла к сведению позиции, выраженные через социальные сети Польской футбольной ассоциацией, Футбольной ассоциацией Чехии и Шведской футбольной ассоциацией, и уже вступила в диалог со всеми этими футбольными ассоциациями. ФИФА будет оставаться в тесном контакте, чтобы совместно искать подходящие и приемлемые решения», – содержится в заявлении организации.

В ФИФА добавили, что остаются с теми, кого затронула ситуация на Украине. В организации назвали ее шокирующей и тревожной.

Также бюро Совета ФИФА постановило, что сборная России будет играть на международных турнирах без флага, гимна, и под названием «Российский футбольный союз».