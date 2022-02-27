В Футбольной ассоциации Англии заявили, что команда не будет играть со сборной России в «обозримом будущем». Об этом сообщает BBC.

По информации СМИ, футбольные чиновники из Англии выступают против действий российского руководства, поэтому будут бойкотировать матчи с представителями России «на любом уровне».

Напомним, в воскресенье, 28 февраля, стало известно о том, что ФИФА запретила сборной России и клубам из страны выступать под своим флагом на международном уровне. Также на турнирах не будет включаться национальный гимн. Игроки, представляющие Россию, будут выступать под названием «Российский футбольный союз».

Ранее об отказе играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022 заявили представители национальных команд Польши, Чехии и Швеции.