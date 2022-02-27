Президент Польского футбольного союза Чезаре Кулеша заявил, что команда не планирует играть полуфинал стыковых матчей в рамках чемпионата мира – 2022 в Катаре со сборной России.

«Наша позиция остается прежней, сборная Польши не будет играть с Россией в стыковом матче к чемпионату мира. Вне зависимости от названия российской команды«, – написал Кулеша в «Твиттере».

В воскресенье, 27 февраля, ФИФА запретила сборной России проводить матчи на «домашних» аренах, использовать флаг и гимн во время встреч. Также национальная команда теперь будет называться «Российский футбольный союз», и болельщики не смогут посещать матчи своей сборной.

Сборная России должна сыграть с Польшей первый отборочный матч к чемпионату мира в Катаре 24 марта 2022 года.